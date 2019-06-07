Почему плачет младенец? ИИ определяет истинную причину крика — учёные

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Выделены 5 основных видов плача, когда ребёнок хочет спать, есть, а также если испытывает дискомфорт.

Каждому из нас рано или поздно приходится становиться родителями. Хорошо, когда есть опыт, но если малыш первый, то здесь могут возникнуть проблемы — очень сложно понять, почему плачет младенец.

Беря это в расчёт, учёные из Колледжа Нью-Джерси разработали технологию, облегчающую жизнь молодым семьям. Был разработан ИИ, который определяет истинную причину крика. Был использован алгоритм распознавания речи — при неодинаковых условиях можно отметить разные интонации.

Есть 5 типов плача — при сне, смене подгузников, голоде, дискомфорте и потребности во внимании. Их разделили на нормальную и ненормальную категорию. Ко второй относятся дискомфорт и сигнал о боли.

Эксперимент учёные проводили в отделении интенсивной терапии новорождённых. Под наблюдением оказались малыши от 3 до 6 месяцев. Прислушиваясь к ним, выявили 151 «крик внимания», 137 «криков смены подгузников», 422 «крика голода», 79 «криков сна» и 182 «крика дискомфорта».

Справедливым будет заметить, что это поможет и родителям развиваться — со временем они самостоятельно смогут определять, что хочет ребёнок. Это приложение позволит сохранять в семье атмосферу гармонии, поскольку не все способны выдерживать крик и начинают напрягаться.