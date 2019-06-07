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В котором была создана специальная сложнейшая ростовая среда.

Американские учёные в течение полугода пытались создать орган, который по непростому строению будет напоминать мозг человека.

Он позволил бы изучать различия в мозге человека с непростыми заболеваниями. В частности их интересует аутизм. Такие искусственные органы позволят следить за генетическими особенностями, которые вызывают болезни и в дальнейшем понимать как они возникают. Если удастся найти причину, то в дальнейшем можно создать и действенный метод лечения. Либо вообще предотвратить развитие таких непростых заболеваний.

В результате кропотливой работы учёные вырастили мозг человека в биореакторе со сложной ростовой средой. Вернее это была модели переднего мозга. Они вырастили 21 органоид переднего мозга, потом «слепили» их вместе. Клеточная структура мозга соответствовала человеческой на 95-96%. Для того, чтобы создать орган, кроме времени им потребовалось около 166 тысяч одиночных клеток. Авторы исследования заявили, что новые модели органоидов можно выращивать из клеток конкретного пациента.