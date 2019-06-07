Мёртвый космос: Марсианская радиация губительна для астронавтов

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Мечты об освоении Красной планеты разбились о невидимый щит. ESA сообщила об опасности «адского» облучения.

Марсианская радиация губительна для астронавтов, и поэтому миссию на Марс придется отложить до тех пор, когда будут найдены способы защиты экипажа от гарантированной смерти. На Земле нас защищает атмосфера, а в космосе ее нет, поэтому любая инфекция может быть смертельно опасной для человека. Европейское космическое агентство пытается решить это проблему, создавая щиты для будущих пионеров.

Задача очень непростая. По данным ExtremeTech, астронавты на Международной космической станции подвергаются космическому излучению, которое в 200 раз сильнее земного, а на Марсе это показатель достигнет 700 раз. Вариантов всего два: или космонавты должны мутировать ради выживания, или их надо защитить. Но как проверить такую защиту, особенно в долгосрочной перспективе?

По предварительным данным ЕКА, шестимесячное пребывание на Марсе подвергнет астронавтов 60% от общего предела дозы облучения, допустимого за всю их карьеру. То есть полет на Марс может быть только в одну сторону. Мёртвый космос окажется смертельной ловушкой по сути.

В настоящее время, ученые экспериментируют с литием, оценивая его перспективность наиболее высоко для использования в космической отрасли и при создании радиационных щитов, но пока говорить об успехах рано.