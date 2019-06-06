Готовят воздухоочистители? Google делится данными с учёными, что это значит?

Сегодня, 13:45

Автомобили Street View якобы помогут исследователям улучшить качество воздуха, но с другой стороны это манёвр может сулить новые проекты и «захват» науки ИИ.

Google впервые начал оснащать свои автомобили Street View датчиками загрязнения воздуха в 2012 году. В рамках более масштабных усилий по отслеживанию загрязнения, Google публикует данные о качестве воздуха для учёных, которые были собраны в Калифорнийском заливе и Центральной долине с помощью автомобилей Street View в рамках проекта «Посмотреть воздух». Данные были получены за последние три года и включают измерения, которые были проведены после лесных пожаров в регионе Винной страны и в сельскохозяйственных районах Центральной долины, сообщил Engadget в среду. Google впервые начала оснащать свои автомобили Street View датчиками загрязнения воздуха в Окленде в 2012 году после предложения Фонда защиты окружающей среды. В сообщении говорится, что датчики качества воздуха, подключенные к Интернету в автомобилях, обнаруживают метан парниковых газов, а также твердые частицы, озон, диоксид азота и многое другое.

У компании уже есть подобные проекты в Хьюстоне, Солт-Лейк-Сити, Копенгагене, Амстердаме и Лондоне. К концу 2019 года поисковый гигант планирует расширить Project Air View на другие континенты, включая Азию, Африку и Южную Америку. Сообщений о приходе на рынок РФ пока нет.

Хотя полный набор данных не доступен для общественности, учёным было предложено запросить доступ через специальную форму. Google делится данными с учёными, что это значит? На этот счёт есть несколько версий, которые имеют свои подтверждения. Если учесть, что Google в последнее время расширяет работу с ИИ (искусственным интеллектом), и усовершенствует различные технологии сбора и хранения данных, то есть вероятность, что разработчики готовят воздухоочистители будущего, которые важно будет испытать. Для получения мирового одобрения в экспериментальных разработках, возможно, используют острый вопрос глобального потепления и парникового эффекта. Также, есть вариант, что для испытаний нановоздухоочистителей нет пока нужды, и Google «подчистит» данные, полученные Street View, для воплощения цели в реальность. В любом случае, пока Google нее анонсирует масштабных проектов, как например Илон Маск, но опасаться этого стоит, подчёркивает ряд экспертов.