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Жилой модуль орбитальной станции станет площадкой для высадки на спутник Земли.

Инженеры компании Northtop Grumman провели первый этап тестирования опытного образца орбитальной базы Gateway. Орбитальный аппарат станет основой проекта Artemis, который подразумевает высадку человека на Луну. С борта станции астронавты спустятся на поверхность спутника.

Как сообщается, в NASA тестируют лунную базу для высадки в 2024 году. Экипажи испытателей NASA и Northop Gruman провели основные тесты на прототипе Gateway в центре имени Джонсона. На борту модели корабля находились полноразмерные рабочие места, жилые отсеки и стол для проведения опытов. Это позволило космонавтам проверить эргономику Gateway.

Стоит отметить, что Northtop Gruman является одним из многих подрядчиков, задействованных в программе возвращения американцев на Луну. Так, за разработку элементов станции отвечают инженеры Lockheed Martin.