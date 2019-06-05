Астрономы нашли необычную галактику из тёмной материи возрастом с Вселенную

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Внутри неё находится огромная чёрная дыра в 4 млрд раз тяжелее Солнца.

Странная галактика получила название Mrk 1216. Она содержит звёзды возрастом с Вселенную, то есть в пределах 10% от времени её возникновения. Астрономы нашли необычную галактику, которая состоит из тёмной материи с помощью телескопа «Чандра». Космическая обсерватория NASA зафиксировала Mrk 1216, относящуюся к красным компактным звездным скоплениям, имеющим неофициальное название «алые самородки». Считается, что загадочная галактика появилась через 1 млрд лет после Большого взрыва. До этого момента Вселенной не существовало. 10 млрд лет от сегодняшнего времени Mrk 1216 остановилась в росте.

Астрономы исследовали необычную галактику в рентгеновском диапазоне и определили, что тёмная энергия в ней имеет необычайно большую концентрацию. В середине скопления расположена исполинская чёрная дыра. Звёзды в галактике очень хорошо видны на далёких расстояниях. Это тоже не совсем вписывается в современное понимание космоса.

Благодаря сделанному открытию учёные собираются качественнее изучить тёмную материю. До сегодняшнего дня наблюдение за ней считалось невозможным. Тёмная материя не испускает электромагнитное излучение, поэтому заметить её предельно сложно. Вывод о её существовании сделали на основании изменений гравитационного поля. Возможно в грядущем физики поймут причины аномально быстрого вращения внешних сфер галактик, разобравшись с тёмной материей.