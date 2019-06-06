Учёные прогнозируют гибель человечества в течение 30 лет

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Нашу цивилизацию приведёт к гибели резкое изменение климата.

Дэвид Спратт и Ян Данлоп, которые являются исследователи климата, наблюдают за изменениями температур на Земле уже много лет. Учёные прогнозируют, что люди не выживут после 2050 года, если температура повысится на 3°С. В общей сложности 55% населения земного шара на 35% территорий будет испытывать в год более 25 дней смертельной жары. Такой сценарий может привести к коллапсу многих экосистем.

В докладе учёных об экзистенциальном климатическом риске указано, что ряд экосистем начнёт рушиться. Некоторые бедные страны, которые не в состоянии будут обеспечить искусственно охлажденную окружающую среду для своего населения, станут нежизнеспособными.

В западной Африке, тропической Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии в течение минимум 100 дней в году будет сохраняться смертельная жара, что будет способствовать перемещению более 1 млрд человек из тропической зоны. Также учёные прогнозируют, что доступность воды резко снизится в субтропиках, затрагивая при этом более 2 млрд человек в мире. Сельское хозяйство в этих регионах станет нежизнеспособным.