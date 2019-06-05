«Вонючая бомба» задушит Америку: Под США обнаружены разломы с неизвестным ядовитым газом

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Реальная смертельная угроза страшнее Йеллоустона может произойти в любую секунду.

Йеллоустон давно считается самой главной естественной угрозой для США. По мнению большинства ученых извержение супервулкана уничтожит не только Америку, но и погрузит Землю в хаос на десятки лет. По самым оптимистичным прогнозам уцелеет не более 200 млн человек. Но, оказывается, есть кое что намного опаснее Йеллоустона.

Под США обнаружены разломы с неизвестным ядовитым газом. Ученые обратили внимание, что землетрясение в ряде регионов (Невада, Калифорния и Аляска) сопровождаются загадочным жутким гулом, который четко слышен из-под земли. Чем сильнее подземные толчки, тем громче гул и все это сопровождается невыносимым запахом неизвестного происхождения, и вся территория покрывается плотным туманом, в котором невозможно даже дышать.

Геологи проинспектировали структуру недр и после нескольких мощных землетрясений обнаружили геологическую аномалию в районе реки Миссисипи. Там находится так называемая «слабая зона» - огромный разлом в тектонической плите, который в разы опаснее извержения Йеллоустона. Он находится гораздо ближе к поверхности, чем можно было предполагать и однажды он снова даст о себе знать. 200 лет назад он стал причиной землетрясения, во время которого на поверхности появлялись большие трещины и люди проваливались вместе со своими домами.

Ученые предупреждают о неизбежности повторения трагедии. Произойдет череда сильнейших землетрясений, последствия которых трудно вообразить, а после них «вонючая бомба» из ядовитого газа задушит Америку и отравит воду.