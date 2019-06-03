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Животные способны изменить различные части организма исходя из внешних факторов.

Ранее считалось, что эволюционная адаптация в результате культурных изменений присуща только людям. Однако новое исследование, проведенное группой биологов под руководством Хэла Уайтхэда, показывает, что культура жизни животных влияет на их генную эволюцию.

Люди на пути своего развития демонстрируют эволюционные изменения. Первоначальным примером может послужить рост молочного животноводства, приведший к потреблению молока людьми. Приём крахмала и алкоголя привел к естественному отбору и повлиял на изменение генов, позволяя усваивать новые диетические элементы. Аналогичные процессы можно наблюдать и у косаток. Отдельные кланы косаток приспособили свои челюсти и пищеварительную систему, чтобы справляться с различными видами добычи. Отдалённые виды косаток могут иметь различное развитие, ввиду культурных различий.

Похожее наблюдается у орангутангов. Молодые приматы наблюдают за повадками и привычками старших особей, что способствует расширению их мозга и эволюции.

Профессор Эндрю Уайтен из Школы психологии и неврологии Университета Сент-Эндрюса считает, что есть доказательства того, что культурные традиции одного вида могут управлять эволюцией другого. Например, камышовые певчие птицы учатся распознавать кукушек как паразитов выводка, обращая внимание на тревожные крики других птиц.

Учёные считают, что эволюционная генная культура изучена крайне слабо, но в будущем она будет способна пролить свет на эволюцию видов.