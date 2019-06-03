Учёные раскрыли новые функции кошачьего мурлыканья

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Урчание оказалось универсальным инструментом, созданным и для общения, и для самоуспокоения.

Учёные много лет пытаются разгадать механику и причину кошачьего мурлыканья. Это до сих пор не удаётся сделать на сто процентов, но новые функции исследователи недавно раскрыли. Кроме того, специалисты разгадали, как именно урчат кошки.

Кошачье мурлыканье происходит за счёт расслабления мышц гортани. В горле животного образуется подобие барабана. Мягкие мышцы начинают интенсивно вибрировать при прохождении воздуха, а резонатор усиливает звук. Поэтому кошки издают «мур» и при вдохе, и при выдохе. С самого рождения такая функция горла помогает матери следить за своими котятами. Они могут использовать урчание, чтобы попросить еды. Это поведение сохраняется и у взрослых особей. Последние исследования показали, что кошки могут мурлыкать при выбросе гормонов радости (эндорфинов) в кровь. Тут всё просто, гладим кота, ему нравится и он урчит. Но бывает так, что кот мурлычет сам по себе. Учёные говорят, что таким образом «усатые-полосатые» успокаивают себя при болях. Если у кошачьих что-то болит, они искусственно выбрасывают в кровь эндорфины, чтобы заглушить боль. А как была описано выше, эндорфины провоцируют мурлыканье. Зоологи говорят, что этот механизм очень трудно изучить полностью, несмотря на все доступные технологии. Аналогов кошачьему мурлыканью в животном мире нет.