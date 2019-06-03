Люди с ВИЧ в группе риска: опасный вирус ведёт к болезням сердца — Медики

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75% людей с ВИЧ старше 45 лет, к 60 годам имеют 3-7 заболеваний. Также негативно влияют табак, алкоголь и малоподвижный образ жизни.

ВИЧ сам по себе - неприятная вещь. Но всё осложняется тем, что опасный вирус ведёт к болезням сердца. Об этом сообщили медики после проведения очередного исследования. Согласно имеющимся данным, риск возрастает вдвое из-за объединения традиционных и специфических факторов риска.

Среди основных факторов, которые усиливают влияние вируса стоит отметить употребление табака — 42% людей, живущих с ВИЧ, не могли избавиться от этой дурной привычки. Также важное значение имеют алкоголь, психоактивные вещества, депрессия и малоподвижный образ жизни. Эти факторы связаны с ВИЧ и негативно сказываются на работе сердца.

Кроме того, исследователи отмечают, что в группе риска находятся люди старше 45 лет — 75% пациентов с ВИЧ в данной возрастной категории. Эта проблема отличается от элементарного старения, поскольку люди с вирусом к 60 годам имеют 3-7 заболеваний: сердечные приступы, болезни почек и костей.

Главным вопросом, который стоит перед учёными, является возможность снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, живущих с ВИЧ. Медики предполагают, что необходимо создать специальный отдел, который будет наблюдать за изменениями в сердечно-сосудистой системе.

Пока нельзя вести пристальное наблюдение, людям с ВИЧ стоит обратить внимание на себя: важно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, ежедневно делать физические упражнения. Также полезны лекарства, которые снижают уровень холестерина.