Телефоны портят отношения: Психологи выяснили, стоит ли проверять смс партнёра

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Любопытство или недоверие приводят к просмотру телефона неважно, если оба заинтересованы в сохранении отношений, это возможно.

Психологи провели опрос среди 100 мужчин и женщин и выяснили, что ровно половина участников хотя бы один раз проверяла телефон своего партнёра. Кроме того, оказалось, что 27 человек смогли пережить проверку и сохранить отношения, а 23 вынуждены были поставить точку. Чаще всего гаджеты проверяли, когда партнёр принимал в душ или выходил из дома без смартфона.

Автор исследования провёл беседу с каждым из добровольцев и выяснил, что отношения заканчивались тогда, когда кто-то из партнёров чувствовал, что его доверие предано. Ещё одной причиной разрыва отношений становились трудности, испытываемые до проверки телефона. Учёные выяснили, что проверять смс партнёра не стоит без его согласия.

По их словам, личное пространство должно быть у каждого, а гаджеты сейчас занимают очень большую часть жизни человека. Следует поговорить с возлюбленным, если возникло недоверие. В просьбе просмотреть телефон нет ничего страшного, считают специалисты, но она должна быть высказана спокойно с объяснением причин. Если партнёр откажет, следует указать на те обстоятельства, которые побудили к такой просьбе и попытаться исправить ситуацию, если это необходимо.

При этом сохранить отношения удавалось тем, у кого они были достаточно прочны до этого. Эксперты отметили, важным фактором является в данном случае умение преодолевать трудности и правильно решать возникшие проблемы посредством диалога.

На самом деле не телефоны портят отношения, а сами люди. Необязательно это должны быть романтические отношения. Дружба, когда один поделился с кем-то важной для другого информацией, которую узнал из мобильного, тоже может закончиться довольно неприятно.