Одиноко? Заведи собаку! Учёные выяснили, что животные спасают от негативных эмоций

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Животные не могут заменить человеческого контакта, но способны уменьшить чувство одиночество и увеличить настроение.

Учёные выяснили, что домашние животные действительно спасают от одиночества. Человеческие связи необходимы. Однако если с ними возникают проблемы, питомцы – отличное средство, чтобы не чувствовать себя одиноко. Эксперты указали, что, например, собаки способны выразить благодарность, а также показать привязанность и любовь. Кошки тоже могут проявить внимание, когда ложатся спать рядом, или заботу, когда уходят из дома, чувствуя приближение смерти. Всё это – чтобы уберечь хозяина от негативных эмоций.

Помимо этого, с животными необходимо гулять и играть. Это отличное средство против социальной изоляции, поскольку выход на улицу с питомцем предполагает контакты с людьми. К тому же, физическая активность отлично сказывается на здоровье.

Эксперты предупреждают, что уходить от социального взаимодействия и ограничиваться только общением с питомцами нельзя, даже если иногда кажется, что с ними гораздо приятнее. Они не способны дать всё, в чём нуждается человек, но могут помочь обрести новые знакомства и связи. Кроме того, не стоит другу, страдающему от одиночества, говорить: «Заведи собаку». Нужно понять, готов ли он заботиться о питомце.

Проблема одиночества в последнее время становится очень острой и актуальной. Из 20 тысяч людей более половины указали, что чувствуют себя одинокими постоянно. При этом те, кто имеет домашних животных, реже заявляют об этом. Это довольно опасно, поскольку одиночество влияет не только на психическое, но и на физическое здоровье. Особенно на его фоне могут развиться хронические заболевания, ожирение или депрессия.