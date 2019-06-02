Люди заражаются опасным вирусом после похорон своих питомцев - медики

Сегодня, 17:14

Вирус живёт 8 месяцев при любых температурах. Внешних признаков нет, начинается внутреннее кровотечение.

Людям очень тяжело расставаться с домашними питомцами, ведь они становятся частью семьи. Похороны теперь являются ритуалом — последний способ доказать свою любовь. Но медики предостерегают от такого необдуманного шага.

Дело в том, что животные и кролики в частности переносят штамм RVHD2, который представляет большую опасность — люди заражаются вирусом после похорон своих питомцев. При этом определить наличие заболевания самостоятельно не представляется возможным — питомец не проявляет никаких признаков плохого самочувствия, но при этом у него начинается внутреннее кровотечение.

Первый случай заражения был выявлен 6 лет назад, эти годы заболевание очень быстро прогрессировало, и теперь представляет опасность для человечества. Медики отмечают, что вирус выживает при любых температурах в течение восьми месяцев. К тому же передаётся посредством обуви, шин и через птиц, поэтому «несложно подхватить заразу».

Стоит напомнить о том, что не только кролики несут опасность человеку. Прежние исследования показали, что человечество ждёт новый грипп, который является опасным, — собачий. Учёные полагают, что новый штамм трудно выводится из организма и лучше прежних приспособлен к человеческому организму, последствия могут быть тяжёлыми.