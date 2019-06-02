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Т-15МД — устройство термоядерного синтеза, которое запустят в конце 2020 года.

Авторы журнала «Вопросы атомной науки и техники» сообщают о создании нового реактора. Т-15МД строят инженеры Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Что примечательно, этот аппарат станет первой российской установкой, построенной с 2005 года.

Устройство синтеза станет основой для экспериментов российских ученых. Кроме того, Т-15МД станет площадкой для отработки «глобального» реактора ИТЭР, в разработке которого задействованы российские специалисты.

Новое устройство является крупнейшим токамагом (тороидальная камера с магнитными катушками) в мире. Это позволит с его помощью решить ряд вопросов теоретической физики, уверены исследователи. Ученые их Курчатовского института считают, что с помощью токамака можно будет создать источник нейтронов.

Устройство Т-15МД работает по новому алгоритму, который исключает «второй Чернобыль». В России запустят новую термоядерную установку, работающую по безопасному алгоритму «синтез-деление».