«Очаровашка из Ада»: В Северном море поймали двухголового монстра

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Рыбаки испугались чудовища и выбросили мутанта за борт. Снимки очевидцев изучают эксперты.

В Северном море, возле Нидерландов, рыбаки поймали неизвестное науке существо. Оно плавало на поверхности и немного напоминало дельфина и его втащили на судно, думая, что животное нуждается в помощи, а когда увидели двухголового монстра, то поспешили от него быстро избавиться и скинули в воду. По мнению рыбаков, больше всего животное было похоже на дельфинов, которых еще называют морские свиньи.

К большому разочарованию ученых, изучать мутанта придется исключительно по снимкам. Тело двухголового монстра так и не нашли. Кроме того, что выловленная «очаровашка из Ада» очень напугала экипаж, дельфины охраняются законами Нидерландов, поэтому рыбакам не оставалось ничего другого как избавиться от «улики».

Мнение ученых о двухголовом дельфине расходятся. Некоторые считают, что это сиамские близнецы дельфина, которым удалось прожить нескольких месяцев. Erwin Kompanje, эксперт из университета медцентра Эразмуса считает, что появление таких близнецов невероятным. У самок этого вида не может быть больше одного детеныша в год, тем более, что тело на фотографии кажется полностью сформированным. Если это сросшиеся близнецы, то они не могли прожить так долго из-за отсутствия возможности плавать и охотится.

Есть мнение, что это милое создание в действительности явилось буквально из ада, а точнее из загрязненных радиаций вод вблизи Фукусимы. Есть только одна проблема, этот вид водится только в Атлантике, а Япония находится в Тихом океане. Если эксперты правы, то придется признать, что загрязнение приняло глобальный характер и безопасность всего человечества под угрозой.