66000 км/ч: гигантский астероид достигнет Земли уже в эти выходные

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Наблюдатели зафиксировали небесное тело, сближающееся с нашей планетой. Уже завтра астероид будет у земной орбиты.

Специалисты NASA зафиксировали астероид 2019 KH1, который движется по опасной траектории. Его направление и скорость позволят приблизиться к нашей планете уже 2 июня. Максимальное сближение произойдет в 9:10 утра. К этому моменту небесное тело достигнет скорости в 18,52 км/с.

KH1 относится к небесным телам класса Apollo, которые назвали в часть астероида 1862. Подобные околоземные объекты движутся по внутренним окружностям Солнечной системы — в пределах астероидного пояса между Юпитером и Марсом. По мнению астрофизиков, диаметр KH1 может достигать 50 метров.

Стоит отметить, что радиус Челябинского метеорита, упавшего на Землю в 2013 году, после преодоления атмосферы составлял лишь 20 метров. Этого хватило, чтобы повредить почти 7 тысяч зданий. К счастью, астероид Apollo не пересечется с нашей планетой. Несмотря на скорость в 66000 км/ч, небесное тело не несет опасности. Гигантский астероид достигнет Земли уже в эти выходные, приблизившись на расстояние в 4 млн километров.

Объект зафиксировали специалисты Лаборатории реактивного движения NASA, расположенной в Пасадене, Калифорния.