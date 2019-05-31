Топливо, еда и пластик могут стать более доступными! Открыта технология ускорения химических реакций в 10 000 раз

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Минимум затрат на оборудование в будущем — максимальная производительность.

Накануне, учёными из Университета Миннесоты была открыта технология ускорения химических реакций в 10 000 раз по сравнению с нынешним пределом. Как заверили сами исследователи, благодаря такому достижению, топливо, еда и пластик могут стать более доступными. То есть дешевыми.

Как известно, катализатору служат для ускорения процесса в химических реакциях. Следую принципу Сабатье, учёные пришли к выводу, что наилучший из возможных катализаторов нужен для идеального сбалансирования двух частей химической реакции. В этот момент молекулы прилипают к металлической поверхности и начинают реагировать. Однако не слишком сильно.

Проанализировав данные 1960 года, учёные обнаружили возможность нарушить ограничения скорости, используя волны создающие колебание. Волна равномерно движется верх и вниз, что позволяет обеим частям химической реакции протекать независимо друг от друга и с разными скоростями. Приложив волну к поверхности катализатора, исследователи добились соответствия естественной частоте химической реакции, после чего скорость резко выросла.

Ускорение химических реакций напрямую влияет на множество технологий, которые используют для разработки удобрений, изготовления продуктов питания, топлива и пластмассы. Если правильно воспользоваться открытием, то можно значительно сократить количество используемого в производстве оборудования, что снизит затраты на большинство товаров обихода.