Загадка Бермудского треугольника раскрыта? Учёный объяснил таинственное исчезновение кораблей

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В этом месте пропадают океанические и воздушные лайнеры по неизвестной причине.

Бермудский треугольник находится неподалеку от побережья США и считается очень опасным. Там происходят необъяснимые явления, породившие множество мистических слухов. В Бермудском треугольнике аномально часто пропадают корабли. Ситуацию прокомментировал доктор Саймон Боксолл из Великобритании. Учёный объяснил таинственное исчезновение кораблей огромными «блуждающими волнами», поднимающимися над водной гладью на 30 метров. Они образуются на поверхности Саргассова моря внезапно и их совершенно невозможно спрогнозировать. Гигантские волны стали причиной появления мифа об аномальной зоне.

Официальная наука не считает Бермудский треугольник территорией повышенной опасности для морских и воздушных лайнеров. Необъяснимые трагедии в данном районе действительно случались неоднократно, но отсутствуют доказательства, что их причинами стали паранормальные силы, а не физические поломки. Загадка Бермудского треугольника раскрыта, оказывается, там много рифов и часто бушуют сильные ветра. В результате чего нередко возникают крушения суден.

История аномальной зоны началась в 1840 году. В открытом море обнаружили корабль «Розали». Матросов на нём не нашли, зато заметили отлично сохранившийся груз и оснастку. Позже оказалось, что команда попала в шторм, ради спасения, пересела на лодки и отправилась к берегу. Корабль же волны унесли в открытое море, где его и обнаружили в целости и сохранности. На самом деле судно называлось «Россини», но стихия изменила наименование. После чего в Бермудском треугольнике произошло ещё ряд крушений, из-за которых он и приобрел дурную славу.