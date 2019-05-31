Найдена окаменелость со стаей рыб возрастом 50 миллионов лет

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Зафиксированное в камне движение рыб выглядит согласовано и демонстрирует социальное поведение, считают ученые из Аризонского университета.

Согласно этикетке образца FPDM-V8206 (Музей динозавров префектуры Фукуи), известняковая сланцевая плита была найдена на раскопках формации Грин-Ривер – ныне штаты Колорадо, Вайоминг и Юта. Формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, продолжавшейся между 56 и 34 миллионами лет назад. В тот период начали формироваться большинство современных отрядов млекопитающих, а рыбы демонстрировали коллективное поведение.

Окаменелость изучили Нобуяки Мицумото с коллегами из Аризонского университета. Исследователи отметили, что зафиксированное в плите движение является согласованным и демонстрирует признаки социального поведения в стае. Ученые считают такое поведение древним, но доказательства этому крайне малочисленны.

Нобуяки Мицумото рассказал, что найдены следы двух правил социального взаимодействия, аналогичных тем, которые используются существующими рыбами: отталкивание от близких людей и влечение к соседям на расстоянии.

В общей сложности в плите оказалось 259 рыбок, из которых две отбились от стаи и были исключены из анализа. Вид Erismatopterus levatus на данный момент является вымершим.

Предполагается, что эти окаменелости являются результатом быстрого захоронения, которое сохраняет отдельные позиции во время взаимодействия. Исследователи считают, что косяк рыбы был зафиксирован почти мгновенно, так что отдельные позиции и направления движения были сохранены в окаменелости.