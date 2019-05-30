Учёные паникуют: Перенаселение вредит планете

Вчера, 23:01

Эта проблема стоит на повестке дня даже раньше нашумевшего глобального изменения климата.

Учёные всех стран просто паникуют, когда речь заходит о рождаемости. В восточных государствах, таких как Бангладеш, политики запрещают многодетные семьи. В Китае давно ограничили число допустимых отпрысков у родителей. Учёные заявляют, что перенаселение вредит планете и в первую очередь страдает природа и сами люди. Слишком большое количество авто на Земле приводит к интенсивному загрязнению воздуха и окружающей среды. Выхлопные газы машин и вредные выбросы предприятий плохо влияют на атмосферу и водоёмы. Перенаселение – это настоящий бич современности. Помимо данного процесса происходит активная урбанизация. Города разрастаются, а деревень становится всё меньше.

В небольших государствах, таких как Япония, вынуждены строить множество небоскрёбов, чтобы дать жильё многочисленному населению. Врачи доказали, что нахождение выше девятого этажа плохо сказывается на психике людей. Человек – это животное, которое привыкло обитать на земле. Чем выше забираются люди, тем больший стресс они испытывают. Отчасти поэтому сейчас диагностируют депрессию гораздо чаще, чем в прошлом, хотя жить в наши дни с учётом развития технологий, стало гораздо проще.

Возможности, которые в данное время доступны рядовому гражданину, показались бы чем-то невероятным даже царям XVIII-XIX веков, не говоря уже о жителях более отдалённых эпох. Тем не менее, в прошлом люди гораздо реже впадали в депрессию. Отчасти в этом виновато перенаселение, вызывающее хронический стресс. Немалую роль в негативных тенденциях играет рост темпа жизни. Особенно это касается больших городов с высокими стандартами.

Из-за перенаселения требуется создавать множество товаров в том числе промышленного назначения. В итоге появляется больше авто, окружающая среда загрязняется очень интенсивно. При снижении численности населения на Земле уменьшится количество экологических проблем. Учёные предлагают искусственно регулировать население планеты, запрещая размножаться, «недостойным» людям. Речь в первую очередь идёт о тех, кто ведёт маргинальный образ жизни. Это наркоманы, алкоголики и преступники.