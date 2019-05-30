Ракету-носитель «Протон-М» с мощнейшим российским спутником «Ямал-601» запустили с «Байконура»

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Блок космических аппаратов движется со скоростью ниже первой космической.

Обе ступени ракеты-носителя «Протон-М» без проблем отделились. Полёт проходит в штатном режиме. В микроблоге Twitter появилась информация о том, что 30 мая без 18 минут 21 час по мск запустили с «Байконура» ракету-носитель «Протон-М» с мощнейшим российским спутником «Ямал-601» на борту. Космический аппарат выведут на орбиту для обеспечения связи ради достижения целей компании «Газпром». Помимо отделения двух ступеней ракеты, осуществился отброс створок ГО. Передняя часть ракеты предохраняет аппарат во время полёта от избыточных нагрузок и чрезмерно высокой температуры. По мере движения в безвоздушном пространстве происходит отделение ГО, как пассивной массы.

Сейчас происходит вывод спутника «Ямал-601» на орбиту скоростным блоком «Бриз-М». Средство для перемещения полезных грузов произведено ГКНПЦ имени Хруничева. Спутник связи принимает сигналы от станций Голубой планеты, усиливает его, и передает обратно на Землю. «Ямал-601» – это первый российский космический аппарат, в котором применяют негерметический корпус. Срок его эксплуатации составляет 12-15 лет. Блок полезной нагрузки спутника содержит антенны и оборудование, обеспечивающее связь.

#Ямал601: 582 секунды → орбитальный блок (Ямал-601+ Бриз-М) выведен на суборбитальную траекторию. Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелета с 5-ю включениями маршевого двигателя.



Отделение запланировано в 05:55 мск 31 мая pic.twitter.com/WVIWr8UzFP — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 30, 2019

В микроблоге Twitter корпорация «Роскосмос» показала отделение ступеней «Протон-М». Окончательный вывод спутника на орбиту запланирован на 5 часов 55 минут 31 марта.