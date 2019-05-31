Космические изгои: Астрономы обнаружили много парных звёзд, выброшенных из галактик

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Они долго дрейфовали в безвоздушном пространстве незамеченными.

Астрономы называют выброшенные из галактики звёзды «космические изгои». Гравитационного притяжения скопления недостаточно, чтобы удержать этих «странников», и они отправляются в независимое путешествие. Учёные обнаружили с помощью телескопа NASA под названием «Чандра» много парных звёзд, выброшенных из галактик. Эта обсерватория зафиксировала «космических изгоев» в рентгеновском диапазоне. Парные «путешественники» не обязательно походят на Солнце. Зачастую они идентичны нейтронным звездам. Астрономы сравнили «космических изгоев» с гостями, которых попросили уйти из вечеринки.

Учёные исследовали скопление Печи, находящееся на расстоянии 62 млн лет от Земли. Команда заметила там 30 источников рентгеновского излучения. По всей видимости, они располагались за пределами галактик. Скорее всего, их выбросили из скопления, и эксперты пытаются выяснить, почему это произошло.

Согласно одному из предположений, «космические изгои» появляются из-за сверхновых. Когда одна из массивных звёзд достигает конца своей термоядерной жизни, она взрывается. В итоге небесное тело-двойник может выбросить за пределы галактики. Это происходит в том случае, если звезда находится на орбите сверхновой.

Парные «путешественники», как правило, располагаются слишком близко друг к другу и заметить их в телескоп очень сложно. Сделать это можно только благодаря рентгеновскому излучению, которое появляется из-за нагревания в результате трения газообразного диска во время вращения.

Телескоп «Чандра» зафиксировал исходящие от объекта электромагнитные волны. Исследователи 15 дней наблюдали за источниками рентгеновского излучения в скоплении Печи, коих насчитали аж 30. В итоге ученые пришли к выводу, что имеют дело ни с чем иным, как с «космическими изгоями». Позже группе астрономов удалось заметить ещё 1170 источников рентгеновского излучения в галактике. Оказывается, парных звёзд, покинувших свою систему, очень много.

Учёные убеждены, в будущем им удастся найти новые источники излучения. Сделать это получится, когда появится более чувствительное оборудование, способное обнаружить даже слабые электромагнитные колебания.