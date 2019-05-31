Пан или пропал? Геотермальная энергия спасёт мир, либо вызовет множество землетрясений

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Геологи нашли замену нефти, которая может вызвать экологическую катастрофу или помочь.

Недра Земли содержат огромные запасы возобновляемой энергии. Исландия уже сейчас получает примерно 25% своей мощности от подповерхностного тепла. Что случится, если США, Китай, Россия и другие крупные страны тоже пойдут по такому пути? В среде учёных существуют две версии: оптимистическая и пессимистическая. Согласно первой, геотермальная энергия спасёт мир. Она качественно заменит нефть, и современные магнаты больше не смогут завышать цены на «чёрное золото». Это окажет положительное воздействие на все страны мира. Пессимисты склоняются к другому мнению. Согласно их предположениям, использование геотермальной энергии вызовет множество землетрясений и человечество погибнет, по крайней мере львиная его доля.

Применять на практике заменитель нефти запрещают экологи. Они не хотят рисковать и затягивают экспертизу. Возможно, добывающие нефть компании платят им деньги, дабы те продвигали дело медленно. Корпорациям очень невыгодно получение альтернативного источника энергии, поскольку он сведёт на нет все их прибыли.

Пан или пропал, пока говорить рано, всё зависит от дальнейшего развития ситуации. Большую роль сыграют решения политиков. Для проведения экологических исследований требуется восемь-девять лет, но бюрократизм может увеличить срок в несколько раз. При положительном развитии событий производство геотермальной энергии удвоится к 2050 году.

Недра Земли могут обогревать каждый дом и офис. Принадлежать они должны обществу, а не отдельным предпринимателям. Геотермальная энергия обеспечит 1000 гигаватт электричества по конкурентоспособным ценам. Альтернативный источник потребует инноваций, поэтому ожидается развитие промышленности, разработка современных методов бурения.

Учёные затрудняются точно ответить на вопрос, спасёт ли геотермальная энергия мир, либо вызовет множество землетрясений. Хочется верить, что пессимисты правы и скоро люди получат надёжный, экологически чистый и дешёвый источник топлива.