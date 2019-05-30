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Она на 2 градуса выше, чем та температура, которая требуется для эффективной работы мужского мозга.

Тот факт, что женщинам нравится работать при более высоких температурах в помещении, известен давно. То, что это напрямую влияет на их производительность труда, было лишь предположением. Научных подтверждений этому нет, вернее не было до некоторого времени.

Недавно учёные из Америки и Германии провели интересное исследование, в результате которого была названа температура комнаты для продуктивной работы женского мозга.

Для этого они протестировали несколько сотен студентов и выяснили, что девушки набирали более высокие баллы по точным наукам и словесным тестам, когда отопление было установлено на более высокие температуры. Мужчины, наоборот, набирали меньше баллов.

Учёные обнаружили, что повысив температуру всего на 1°С, женщины на 2% лучше справились с математическими задачами.

В исследовании также говорится о том, что в современных офисах используется система климат-контроля, но основывается она на скорости метаболизма мужчин. Для представительниц прекрасного пола она на 2 градуса выше. Если поднять температура на 2 градуса, тогда женщины примерно на 4% станут эффективнее в работе, но тогда «пострадает» эффективность мужчин. Учёные пришли к выводу, что мужчины и женщины должны работать в разных помещениях.