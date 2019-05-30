Смогут выжить и на Марсе - В вулканах Африки нашли термостойких микробов

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Штамм бактерий вулкана Даллол способен выдерживает высокую температуру и кислотность.

Биологи из испанского Астробиологического центра нашли термостойких микробов в вулканах Африки, изучая соляные отложения геотермальных зон северной Эфиопии. Вулкан Даллол является одним из самых экстремальных мест для существования любых живых форм, ввиду высокой кислотности и высокой температуры.

Вулкан находится на стыке 3 литосферных плит, ниже уровня моря. Средняя температура геотермальных зон вокруг вулкана равна 37 градусам по Цельсию, а температура гидротермальных источников колеблется в районе 90-110 градусов по Цельсию. Вода источника крайне кислотная и солевая, что делает ее похожей на среду обитания Марса и различных экзопланет.

Биологи обнаружили следы колонии ультрамалых бактерий Nanohaloarchaea в пробах вулканических отложений. Микроорганизмы диаметром 50-500 нм крайне малы, а в некоторых случаях вокруг их колоний выстроены кристаллы, что намекает на то, что микробы способствуют построению солевых вулканических отложений. Специалисты считают, что такие термостойкие микробы смогут выжить и на Марсе и других космических планетах.