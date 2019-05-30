«Зона смерти»: Ученые объяснили гибель на Эвересте

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Пробы крови, взятые у альпинистов на горе Эверест, показали падение уровня кислорода до 25%. Этот показатель свойственен людям, находящимся на грани смерти.

Врач Джереми Виндзор совершил в 2007 году восхождение на Эверест в рамках экспедиции Caudwell Xtreme Everest. Он объяснил, что альпинисты на вершине получают четверть кислорода, от поступающего на уровне моря. Это сравнимо с бегом по беговой дорожке и вдыханием воздуха через соломинку.

Специалисты рассказали, как высота влияет на человеческую физиологию в «зоне смерти» на Эвересте. Проведенные исследования дали понять, что с увеличением высоты, ткани мозга и легких чувствуют жизненно опасный недостаток кислорода. Клетки начинают отмирать, и происходит сбой в функционировании организма. Такая нехватка кислорода ведет к многочисленным рискам для жизни. Когда количество кислорода в крови падает ниже положенного уровня, частота сердечных сокращений возрастает до 140 ударов в минуту, увеличивая вероятность появления сердечного приступа.

Альпинистам важно привыкнуть к уничтожающим клетки условиям в Гималаях, прежде чем пытаться подняться на 8848 м над уровнем моря. На высоте 26 тыс. футов начинается гипоксия. Этим и объясняются частые галлюцинации, тошнота, потеря аппетита, слабость в мышцах. Обычно, экспедиции совершают от трех поездок на гору от лагеря, поднимаясь на несколько тысяч футов с каждым следующим восхождением, прежде чем совершить рывок к вершине.

Ранее сообщалось, что общее число альпинистов, погибших во время и после восхождения на вершину Эвереста, за весенний сезон 2019 года составило 11 человек.