Ученые научились «ощущать воду» во Вселенной

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Специалисты NASA узнают об особенностях климата на экзопланетах, изучая распределение излучения по длинам волн. Внешний вид светового спектра меняется в зависимости от климата на планете. Каждый тип имеет характерный ему «рисунок».

Ученые из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) научились устанавливать особенности климата на далеких экзопланетах, наблюдая за их отмасферой.

Исследователь Эрик Вульф сообщил, что планеты, условия которых пригодны для жизни, неизбежно имеют жидкую воду на поверхности. Вода способна менять свои состояния. Она может представлять собой океаны, льды, снега, пар или облака. Конкретные проявления каждого состояния фиксируются, далее определяется пригодность планеты для наличия на ней жизненных форм.

При наличии воды в виде жидкости на поверхности планеты, теоретически, способны существовать условия для жизни. Чтобы выявить область вокруг небесного тела, на котором может существовать вода в жидком состоянии, ученые используют термин обитаемая зона. Именно границы этой зоны исследователи пытаются определить в каждом случае.

Специалисты NASA собираются проанализировать с помощью этого подхода многие экзопланеты вокруг звезд класса К и М, оранжевых и красных, чтобы узнать, можно ли считать его универсальным.