Шторм вернул лес, затонувший 4500 лет назад

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Доисторические насаждения вылезли на поверхность благодаря урагану.

Ураган «Ханна» прошедший над Уэльсом, обернулся археологическим открытием: массивы воды смыли слой торфа на побережье, обнажив остатки древнего леса. По мнению археологов, насаждениям более 4500 лет. Более того, окаменелые деревья могут свидетельствовать о существовании древней цивилизации.

Так, в 17 веке фольклор Уэльса пополнился мифом о «Затонувшей сотне» — поселении, занимавшем побережье между деревней Инислас и лесом Борт. Считается, что загадочный народ занимался сельским хозяйством, чему способствовали деревья, защищавшие почву от вымывания.

Согласно древней мифологии, гнев богов на жрицу Мередит вызвал потоп, уничтоживший поселение. Ранее археологи находили исторические доказательства легенды в виде окаменелостей.

Шторм, который вернул лес, затонувший 4500 лет назад, позволит археологам и историкам восстановить поиски следов древнего поселения.