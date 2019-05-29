Ученые раскрыли «солнечный» феномен

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В Мексике жители «потеряли» свои тени.

Природа порой удивляет жителей своим многообразием и глубиной. Некоторые её явления захватывают дух и заставляют человека испытывать уникальные эмоции. Так случилось и с жителями Мексики, которые в один момент буквально лишились своих теней.

Жители мексиканского полуострова Юкатан столкнулись с явлением, которое может произойти, если Солнце оказывается максимально вертикально над Землей. Именно такое положение звезда и заняла в конце этого месяца. Из-за особых свойств преломления лучей и скопившейся солнечной радиации, жители наблюдали под собой небольшие темные пятна тени. Складывалось впечатление, что тень словно исчезла. В нормальной ситуации, тень имеет вытянутую форму, в которой отчетливо можно разглядеть силуэт.

Удивленные жители сразу стали снимать произошедшее с собой и выкладывать в интернет со вопросом «Где моя тень?». Ученые объясняют, что подобное явление – редкость. Происходит оно два раза в год.

Стоит отметить, что такое солнечное явление всегда сопровождается повышенной солнечной радиацией. Ученые предупреждают, что в это время необходимо соблюдать меры предосторожности, а людям с непереносимостью солнечных лучей стоит воздержаться от пребывания на улице. Врачи рассказывают о случаях, когда такое палящее солнце могло весьма сильно обжечь кожу, подобно огню. Помимо этого, некоторые ученые рассказывали о том, что солнечная радиация в больших объемах равна по воздействию небольшой дозе радиоактивных элементов, подобных урану.