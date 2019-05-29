Учёные создают биобанк с раковыми опухолям

Сегодня, 09:13

Части повреждённых тканей и органов, слюна, кровь, а также другие биоматериалы, поражённые злокачественной опухолью, будут храниться в специально отведённом месте.

Московские учёные Сеченовского университета находятся на этапе создания биобанка, который будет хранить биоматериал, который был повреждён раком. Данная «коллекция» поможет учёным в создании новейших вакцин и диагностических панелей, а также позволит выявлять онкологические заболевания при ранних стадиях. Это даёт больше шансов на спасение и выздоровление пациентов.

Имеющиеся опухоли будут привиты мышам для отслеживания процесса воздействия лекарства на болезнь, так как точное моделирование болезни способствует максимально точному тестированию препарата.

Сообщается, что забор биоматериала пациента будет происходить лишь по добровольному согласию больного при помощи специализированного оборудования. Температура криохранилища составит от 40 до 190 градусов ниже Цельсия, позволяющая сохранить жизнеспособность клеток.