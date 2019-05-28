Клюква как лучшая ягода в битве с бактериями

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Ягода делает бактерии уязвимыми, они не могут сопротивляться антибиотикам. Есть возможность победить онкологию, утверждают учёные.

Бактерии становятся более устойчивы к антибиотикам. Учёные из Университета Макгилла и INRS сделали открытие: теперь клюква представлена как лучшая ягода в битве с бактериями. Исследование было опубликовано в научном издании Advanced Science.

Дело в том, что экстракт клюквы делает бактерии более чувствительными к действию антибиотиков. Это радует, поскольку непобедимость микробов может привести к возвращению в доантибиотическую эру, когда врачи были бессильны - даже незначительные инфекции были смертельными.

Было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что бактерии под действием клюквенного сока теряют способность сопротивляться. Это связано с тем, что клеточная стенка становится более тонкой и бактерии не могут откачивать антибиотик. Если при этом обрабатывать бактерии также противовоспалительными средствами, то они умирают.

Учёные отмечают, если удастся подтвердить полученные результаты во время опытов на насекомых и животных, то стоит начать создавать новые лекарства. Пока экстракт «волшебной» клюквы является единственным средством от многих заболеваний, в том числе онкологии.

В дальнейшем бактерии могут научиться противостоять и этому методу, но у исследователей хотя бы будет время подумать, как быть дальше.