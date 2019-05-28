На Земле будет засуха: Приливы воды меняют температуру Солнца

Сегодня, 18:42

Температура продолжает расти, планета нагревается. Остановить изменение климата учёные пока не могут.

Учёным из независимого немецкого исследовательского института Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf удалось найти взаимосвязь между солнечной активностью и приливами воды. Оказалось, что именно приливы меняют температуру Солнца. Об этом исследователи написали в научном издании Solar Physics.

Такие выводы были сделаны на основе изучения климата Земли и изменений светила на протяжении 11 лет. Дело в том, что Солнце имеет регулярный цикл, который совпадает с временами приливов и отливов — они действуют на звезду как внешние часы и вытесняют горячую плазму на поверхности Солнца.

Несмотря на то, что поток в недрах Солнца небольшой, в перспективе это может иметь большие проблемы, поскольку на Земле в результате такой связи будет засуха. С увеличением приливов сильно нагревается планета — это мы можем наблюдать по уровню температуры на Земле.

Исследователи отмечают, что активность Солнца выражается не только в увеличении температуры — все катаклизмы связаны с ней. В последнее время были замечены многочисленные подземные толчки, увеличение атмосферного давления и извержение вулкана. В совокупности эти аномалии приведут к уничтожению жизни на планете. Учёные отмечают, что голубая планета, которая сегодня славится большим количеством воды, скоро высохнет.

Предотвратить климатические изменения нельзя, поскольку приливы и отливы воды неподвластны человечеству. Учёные могут только использовать эту энергию для производства электричества. Есть вероятность, что её будут использовать, чтобы остужать атмосферу, но пока такой возможности нет.