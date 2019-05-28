Стаканчик яда? Все реки мира отравлены антибиотиками – ученые

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Источники жизни превратились в реки смерти. В них нельзя даже купаться, а глоток такой воды может привести к инвалидности.

Группа ученых из разных стран на базе лабораторий Йоркширского университета проанализировала химический состав главных водных артерий мира и выяснила, что почти все они отравлены антибиотиками. Таким образов, вода в них не пригодна ни для купания, ни для питья, если конечно, нет желания набрать из реки стаканчик свежего яда. Есть рыду из такой реки тоже опасно.

Самая жуткая ситуация с загрязнением рек складывается в Индии, Бангладеш, Кении, Гане, Нигерии и Пакистане. Там концентрация антибиотиков в 300 раз выше допустимого уровня. В Европе положение не намного лучше. В местных реках обнаружены 5 видов антибиотиков, в том числе для лечения кожных болезней и мочеполовых инфекций.

Всего же на территории 72 государств обнаружены 14 широко применяемых препаратов, а первое место занимает триметоприм – он обнаружен в 307 из более, чем 700 образцов. Медикаменты попадают в реки с канализацией, вместе с больничными стоками и отходами животноводческих хозяйств.

Ученые выразили опасение, что антибиотики спровоцирует появление супербактерий, которые нельзя будет вылечить известными науке медикаментами. Уже сейчас лаборатории регулярно докладывают об обнаружении микроорганизмов, устойчивых к любым препаратам. По данным ООН, через 30 лет бактерии-мутанты станут причиной массовой гибели людей.