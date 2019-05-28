Сегодня, 15:23

Мгновенная тьма и смерть всего живого наступит, когда Индийский полуостров отколется и хлынет магма.

Трагические события в Непале начались 25 мая в 11:56 по местному времени. Датчики зафиксировали мощнейший толчок силой 7,8 балла в 80 км от Катманду. Эпицентр землетрясения находился всего в 10 км под землей и этого оказалось достаточно, чтобы его почувствовали в Индии и Китае. Второе землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло спустя сутки в 12:30. Несмотря на то, что мощность толчков была ниже, оно оказалось более разрушительным: школы, больницы и древнейшие храмы превратились в развалины.

Число жертв постоянно растет. Сейчас есть точные данные о 1,5 тысяч погибших, но по оценкам Геологической службы США (USGS) количество пострадавших может дойти до 100 тысяч. Уже составлена карта территории пострадавшей от землетрясений. Красным отмечен район, с наибольшими разрушениями. Жёлтым и зелёным где ситуация выглядит менее ужасно. Синим отмечены районы с минимальным уроном.

Толчки ощутили и на Эвересте. Из-за схода лавины погибли 18 альпинистов. На вершине «застряли» почти две сотни туристов. Всего же толчки от землетрясения почувствовали примерно 110 000 000 человек, афтершоки еще продолжаются.

По словам сейсмолога USGS Пола Эрла землетрясения произошли из-за столкновения Евразийской и Индийской тектонических плит, поэтому оптимистичных прогнозов никто дать не может. В регионе объявлен режим чрезвычайной опасности.

Землетрясение в Непале обрушит Эверест и «умоет» Землю лавой, считают некоторые геологи. Теория о начале периода активного терраформирования появилась, как только стало известно о смещении Северного магнитного полюса. Его движение в сторону Сибири вызвано ускорением вращения внутреннего ядра планеты и, соответственно, повышением температуры магматической мантии, которая стала менее плотной. На фоне ускоренного газообразования она обеспечивает тектоническим плитам повышенную скорость скольжения и с легкость вырывается наружу в местах разломов. Индия может отколоться от материка и раскаленная лава «умоет» Землю. Начнется извержение всех вулканов вблизи разломов. За два дня пепел полностью закроет Солнце и ядерная зима продлится десятилетия. Прогнозов о выживании на такой случай нет, за ненадобностью.