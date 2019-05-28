Разгадка в генах: Учёные могут ответить на вопрос, как появился человек

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Десятки генов у разных организмов, ранее считавшиеся идентичными, во многом отличаются, которые помогут узнать, как появился человек.

Учёные долго ломали голову над тем, как появился человек. Разгадка поразила экспертов: всё дело в генах. Выяснилось, несмотря на то, что у человека и шимпанзе геном совпадает на 99%, внутри есть огромное количество элементов, которые отличаются друг от друга. Специалисты установили, что аналогичные различия наблюдаются и при сравнении других организмов.

Всё дело в элементах TFS. Они отвечают за деятельность конкретного гена и контролируют его. TFS могут «включать» и «выключать» определённые виды генов, отвечающие за те или иные особенности и признаки.

Интересно, что все предыдущие наблюдения показывали идентичность TFS у всех существ. Однако профессор Тимоти Хьюз отметил: «Некоторые подклассы TFS гораздо более функционально разнообразны. Различия между шимпанзе и человеком создают сотни тысяч вариантов генов».

Генетики заявили, что некоторые из этих TFS могут быть ответственны за уникальные особенности физиологии и анатомии человека - нашей иммунной системы и мозга, которые являются наиболее сложными среди животных. Кроме того, есть и другая группа TFS, которые определяют различия между полами. Учёные объяснили, именно из-за них на лице у мужчин растут волосы.

Эксперты очень взволнованы таким важным открытием. Ведь определение того, что видовое разнообразие зависит от ряда TFS, означает, что учёные при дальнейшем исследовании этого вопроса действительно смогут точно сказать, как, откуда и почему на Земле появился человек.