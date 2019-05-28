В Китае разработали прототип самого быстрого поезда в мире

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Пассажирский поезд на магнитной подушке достигает скорости в 600 кмч.

Китайские инженеры представили ходовой образец скоростного поезда. Расчетная скорость состава превышает 600 кмч, благодаря чему он сможет доехать из Пекина в Шанхай за 3,5 часа. К слову, самолет преодолевает этот путь за 4 часа.

Конструктивно, поезд повторяет большинство скоростных составов: в его основе лежат магниты, поле которых создает «подушку», заменяющую колеса. Отсутствие силы трения с железнодорожным полотном обуславливает высокую скорость, которую позволяет развить линейный электромотор.

Что примечательно, самый быстрый состав тоже курсирует в Китае — на линии вокруг Шанхая состав достигает скорости в 415 кмч. При этом, «шанхайский экспресс» создан инженерами компании Siemens. В Китае же разработали прототип самого быстрого поезда, который заочно стал самым быстрым транспортом китайского производства.

Стоит отметить, что самый быстрый маглев курсирует в Японии: междугородный экспресс разогнался до 605 кмч. Правда, с пассажирами его скорость ограничивают 505 кмч.