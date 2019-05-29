Ученые обнаружили морскую воду возрастом 20 тысяч лет

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Благодаря находке стало возможно проверить теоретические модели климата последней ледниковой эпохи.

Геологи и океанологи Чикагского университета, изучая известковые породы на Мальдивском архипелаге в Индийском океане, обнаружили остатки морской воды возрастом двадцать тысяч лет. Порода была добыта со дна с помощью бура на борту судна JOIDES Resolution. Длина образцов пород составила более 1,6 км.

Проведенный анализ изотопного и химического состава показал, что вода не связана с современным океаном. Она оказалась более соленой, чем нынешняя морская вода.

Ученые сообщили, что по результатам исследования, соленость воды в прошлом играла существенную роль в глобальной океанической циркуляции. Из-за огромного количества пресной воды в ледниках, океаны были более солеными, чем сейчас.

Исследователи заинтересованы в восстановлении последнего Ледникового периода, потому что модели, которые привели к его циркуляции, климату и погоде, сильно отличались от сегодняшних, и понимание этих моделей может пролить свет на то, как климат планеты будет реагировать в будущем. «Любая модель климата, которую вы строите, должна быть в состоянии точно предсказать прошлое», – сказала Клара Блэттлер, доцент кафедры геофизических наук в Чикагском университете.