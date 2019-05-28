На снимках Марса обнаружены признаки живой природы

Сегодня, 10:52

Голубое небо, водоёмы и леса – всё это было запечатлено на снимке Красной планеты.

Независимые эксперты детально изучили двадцатилетние снимки, сделанные американским марсоходом. На фотографии учёные рассмотрели уникальную вещь: изображение поверхности Марса были сине-зеленого цвета, что является доказательством присутствия чего-то живого. В очередной раз они убедились в том, что на поверхности четвёртой планеты Солнечной системы, помимо пыли, присутствуют неоспоримые признаки жизни в виде рек и растительности.

Но для большинства населения Земли – Марс является далеко неизученной и неизвестной планетой. Со школьной скамьи детям рассказывали о том, что Красная планета подобна пустыне, не имеющая ничего живого.

Но всю правду о загадочной планете Марс человечество сможет узнать лишь после детального изучения учёными поверхности.

Напомним, что Марс является седьмой планетой по размерам Солнечной системы. Давление у поверхности планеты в 160 раз меньше чем земное. Соответственно, на ней присутствует разряжённая атмосфера.

Особенностью рельефа Красной планеты стало то, что поверхность усыпана кратерами, схожими с лунными. Помимо этого, она содержит в себе вулканы, полярные ледники и пустыни.

Средняя температура Марса равна 62-м градусам ниже Цельсия. В районе экватора температура достигает 27 градусов выше нуля, в районе полюсов она опускается ниже на 175 градусов.