Ученые: Наличие цели продлевает жизнь

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Ученые из Мичиганского университета выявили странную закономерность. Люди со средними желаниями умирают намного чаще тех, кому ничего не нужно от жизни, и тех, кто имеет наивысшую силу жизненных целей.

Специалисты провели долгосрочное масштабное исследование, чтобы найти связь между наличием мотивации в жизни и уменьшением риска ранней смерти. В эксперименте участвовали люди старше 50 лет.

Всего было отобрано 8419 людей, но 1434 человека выбыли по разным причинам. Оставшиеся волонтеры прошли модифицированную Шкалу психологического благополучия Райффа и Киза. На примере анализа оценивания различных утверждений, ученые получили сведения, есть ли у человека жизненные устремления и насколько они сильны. Средний возраст выборки достигал 68,6 года. Женщины составили 57,5% всех участников (4016).

С 2006 по 2010 год специалисты следили за и благополучием добровольцев. За этот период умерло 776 человек. Причины ухода из жизни были соотнесены с силой целей. Также учитывались пол, возраст, семейное положение, вредные привычки и другие факторы.

В группе с наличием наивысшей силой жизненной цели умерло 17 человек. Среди тех, кто имел самую низкую мотивацию, скончались 83 человека. Интересно, что наибольший показатель смертности (281 человек) был проявлен в группе, где волонтеры имели средние желания.

Авторы собираются продолжать исследование, чтобы проверить, действительно ли наличие цели продлевает жизнь.