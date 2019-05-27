Микроскопические австралийские грибы производят золото - учёные

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Питаются соединениями драгоценного металла с другими. Так они поддерживают жизнь.

Учёные, исследуя растительный мир Австралии, сделали удивительное открытие. Местные микроскопические грибы наделены удивительным свойством — они производят золото. Такой способностью простейшие обладают благодаря процессу выделения пероксида водорода.

Дело в том, что изначально австралийские грибы потребляют соединения золота, после чего создают уже чистые частицы металла. Учёные делают акцент на том, что грибы не просто «питаются» металлом — он им необходим для поддержания жизнедеятельности.

Теперь главным вопросом остаётся то, какие частицы они из него извлекают и можно ли в дальнейшем использовать грибы в производстве. Если данная идея будет реализована, то процесс получения чистого золота станет менее трудоёмким.

Также учёные смогут определить, что влияет на формирование месторождения золота. Возможно, в дальнейшем эти биологические процессы покажут какую-то закономерность и помогут в освоении новых, доселе неведомых человечеству «золотых» мест.