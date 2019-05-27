Жизнь на Венере могли уничтожить приливы океана - учёные

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Колебания уровня океана могли замедлить вращение планеты и привести к парниковому эффекту.

Венера – вторая по удаленности от Солнца планета, считающаяся «сестрой» Земли. Но, в отличие от цветущей и живой Земли, Венера самая горячая планета Солнечной системы. Астрофизики считают, что такой она была не всегда и, возможно, на планете была жизнь и вода до парникового эффекта.

У Венеры достаточно плотная атмосфера, в 93 раза превышающая давление земной, а ее скорость вращения вокруг своей оси равна 243 земным дням. Стоит отметить, что вращаются планеты в разную сторону.

Специалисты считают, что раньше Венера вращалась аналогично Земле и это было ключевой особенностью поддержания океанов на поверхности. Физические океанографы из Бангорского университета, под руководством Маттиаса Грина считают, что жизнь на Венере могли уничтожить приливы океана. Ученые провели исследование совместно со специалистами NASA.

Приливы и отливы действуют как тормоз вращения планеты из-за трения, возникающего между приливными течениями и морским дном. Такие трения замедляют продолжительность земного дня на 20 секунд каждый миллион лет. Проведя серию симуляций, команда смоделировала океаны на Венере и обнаружила, что океанских приливов было бы достаточно, чтобы замедлять скорость вращения планеты до 72 земных дней каждый миллион лет.

Такое торможение могло замедлить вращение Венеры всего за 10-50 млн лет, а понизившаяся скорость привела к парниковому эффекту, уничтожившему возможные формы жизни и экосистему планеты.

По мнению Грина, эта работа показывает важность приливов и отливов для вращения планеты и ее пригодности для жизни.