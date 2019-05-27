Астрологи назвали знаки зодиака, испытывающие трудности при заключении брака

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Заключить брак или вступить в серьёзные отношения – всегда непростая «процедура», но некоторым из представителей небесных светил сложнее остальных даются эти решения.

Астрологи уверены в том, что стиль жизни, а также черты характера вынуждают этих знаков оставаться в одиночестве. И этим проблемам подвержены четыре звёздных символа.

Первое место было присвоено летнему знаку Близнецы (21 мая - 20 июня).

Большинство представителей этого знака считаются эгоистами. Эта черта мешает им быть романтичными. Помимо этого, знак отличается своей активностью и любопытством. Они открыты для новых впечатлений, а в этом случае им не обязательно иметь рядом постоянного партнера. Если в отношениях появляется рутинность, то Близнецам становится скучно. Они могут просто уйти от этого союза. Нередко этот знак можно поймать на лжи или измене. Все эти факторы влияют на решение о вступлении в брак и даются им максимально непросто.

Второе место получила Дева (23 августа - 22 сентября).

Представители этого осеннего знака являются верными и преданными товарищами, готовыми прийти на помощь в любой ситуации. Но из-за «встроенного» перфекционизма, Девам очень сложно найти себе того, кто бы соответствовал их высоким требованиям и стандартам. Стремление к совершенству во всех аспектах жизни, а также критичность к партнёру мешает знаку завязать серьёзные отношения.

Третьим знаком стал зимний Козерог (22 декабря - 19 января).

Они очень избирательны в выборе второй половины. Несмотря на их лёгкость в общении и знакомствах, они, чаще всего, нерешительны на брак. Они должны быть уверены в своём выборе на все сто процентов. Помимо этого, Козероги являются ярыми карьеристами, что может негативно отражаться на их личной жизнь. Если у знака возникнут предположения о том, что их рабочему успеху может помешать партнёр или проблемы в отношениях – он выберет работу. Именно поэтому данный знак не спешит со вступление в брак.

Четвёртое место досталось не менее зимнему Водолею (20 января - 18 февраля).

Этот знак легко заводит новые знакомства, он эмоционален и довольно открыт для окружающих. Но им присуще свобода и независимость. Именно поэтому в отношениях они «фильтруют» свои эмоции. Часто это приводит к тому, что Водолеи отдаляются от своей половинки. Астрологи также отмечают то, что этот знак не «холоден», просто существует проблема с выражением своих нежных чувств. Добиться брака порой непросто, так как знак очень любит свою свободу и независимость.

Однако есть и полная противоположность этим знакам. К этим представителям астрологи относят тельцов, раков и весов.