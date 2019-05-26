Охота на жуков: Учёные просят добровольцев следить за «плевками» насекомых

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Пенница слюнявая оставляет на растениях белую пену и вредит растениям.

Если на растении появилась белая пена, похожая на «плевок», то это признак появления пенницы слюнявой. Данное насекомое питается растениями и является вредителем. Британские учёные просят добровольцев по всей стране следить за такими «плевками» насекомых. Такая «охота на жуков» позволит специалистам составить карту распространения вредителей и попытаться наносить упреждающие удары по ним.

Пенница слюнявая является самой распространенной особью цикадовых в Европе и европейской части России. Насекомое имеет желто–серый окрас и достигает до 50 мм в длину. Ореол обитания вредителей включает в себя парки, сады, огороды и леса. Найти пенницу можно с апреля по конец июня.

Результаты исследования будут использованы для того, чтобы узнать основные растения из рациона жука и понять основные места его обитания. Прогнозирование позволит избежать больших потерь урожая в сельскохозяйственной деятельности.

Данный вид насекомых также является переносчиком опасного вида бактерии Xylella fastidiosa (болезнь Пирса, виноградный бактериоз). Попав в Европу 6 лет назад, данная бактерия смогла уничтожить оливковые рощи на юге Италии и распространиться на другие страны ЕС.

После обнаружение такой бактерии необходимо вырубить и сжечь все растения в радиусе 100 м. Xylella fastidiosa влияет как на садовые растения (розмарин, лаванда, клубника), так и на лесные (дуб, ясень). Влияние таких бактерий способно изменить состояние флоры в целых регионах, что губительно для экологии.