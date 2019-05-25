К 2020 году температура на Земле стремительно упадёт из-за Солнца

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Зря беспокоятся климатологи о глобальном потеплении, ведь скоро на нашей планете настанет мини-ледниковый период.

Сайт космического прогнозирования Space Weather сообщает, что к 2020 году наступит солнечный минимум. Из-за этого температура воздуха на Земле стремительно упадёт и холод сменит жару. Солнце оказывает колоссальное влияние на процессы, происходящие на Голубой планете. Сейчас обсерватории фиксируют малое количество вспышек на Светиле. Это значит, что начался период неактивности Солнца. К 2020 году наступит пик этого процесса, который может повлиять на человечество. Учёные говорят, что из-за Солнца на Земле произойдёт мини-ледниковый период.

Уменьшение числа пятен на Светиле фиксировали в 1645-1715 годах. Этот период вошёл в историю по имени британского астронома Эдварда Маундера. Тогда на Земле сильно похолодало. Период характеризуется спадом солнечной активности. Вместо привычных 40 тысяч на Светиле фиксировали всего 50 пятен. Подобное происходит и сейчас, поэтому экологи напрасно бьют тревогу по поводу глобального потепления. Скоро им захочется надеть меховую шубу, чтобы согреться.

Эксперты предрекают снижение температуры на Земле минимум на полтора градуса. Если ледниковый период продлится более 70 лет, то возникнут необратимые последствия. В результате пострадают все обитатели планеты. Им придётся приспосабливаться к новым условиям окружающей среды. Возможно некоторые биологические виды просто исчезнут.

Сотрудники космического агентства NASA ожидают, что во время мини-ледникового периода будет в десять раз холоднее, чем в 1957-1958 годах. Если прогнозы претворятся в действительность, то учёным придётся изобретать более эффективные способы отопления зданий и новую одежду, защищающую от лютых морозов.