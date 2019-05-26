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Учёные выяснили, когда млекопитающие начали покорять планету

Сегодня, 07:00

Найти ответ на каверзный вопрос помог анализ формы челюстей животных.

Учёные говорят: «что плохо для динозавров, то замечательно для других видов». Древние ящеры массово вымерли примерно 66 млн лет назад в конце последнего периода мезозоя. С тех пор млекопитающие начали покорять планету. Решить непростую задачу учёным помогло исследование, во время которого палеонтологи проанализировали челюсти 256 древних зверей. До вымирания динозавров у животных в триасовом, юрском и меловом периодах было схожее телосложение. После гибели гигантских рептилий форма их челюстей стала активно меняться. Это связано с главенствующей ролью, которую млекопитающие начали играть на Земле. В итоге за 10 млн лет они развились в мощную структуру, ставшую ведущей на планете.

Следом за гибелью динозавров размеры млекопитающих начали расти. Возникли более крупные животные с острыми клыками и мощными мышцами. Во времена динозавров млекопитающие «копошились» под ногами гигантов, а после мелового периода природа дала им карты в руки. Считается, что столкнувшийся с Землей астероид погубил динозавров. Выходит, «космическая авария» поспособствовала развитию млекопитающих, в том числе и человеку, к коему классу он относится.

Учёные выяснили, что не только динозавры плохо сказывались на эволюции других видов. Оказывается, новые типы животных стали играть основную роль на Земле, когда старые млекопитающие погибли.

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