Метеоритные магниты: дальние экзопланеты защищают Землю от астероидов

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Магнитное поле небесных тел может изменять траекторию полета комет и метеоритов.

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили крупную экзопланету, расположенную в 150 световых годах от Земли. Её размер сопоставим с Юпитером, а поверхность может содержать океаны жидкой воды.

По мнению ученых, открытие маленьких экзопланет не позволит узнать историю возникновения Солнечной системы. В то же время, гигантские объекты, вроде Урана или Нептуна, помогут проследить закономерности вселенной. До недавнего времени поиск подобных объектов был затруднен, так как они располагаются вдали от звезд.

Одним из методов поиска является мониторинг звездных колебаний. Так, звезда при движении может отклоняться от курса — ученые считают, что это обусловлено гравитацией экзопланет. Минусом такого метода является время: если Земля совершает оборот за 1 год, то Нептуну для этого потребуется 164 года.

Американские исследователи решили объединить этот метод с прямыми наблюдениями. Для этого был разработан инструментарий, позволяющий «очищать» изображения с телескопов от искажений, вызванных светом звезд. Этот метод позволил обнаружить третью гигантскую экзопланету.

По мнению ученых, подобные объекты являются «метеоритными магнитами» — дальние экзопланеты, за счет сильной гравитации, защищают Землю от астероидов. Кроме того, подробное исследование гигантских планет позволит подтвердить гипотезу о существовании условий для биологической жизни на окраинах Солнечной системы.