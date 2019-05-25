Колонизация откладывается: космические путешествия могут вызвать артрит

Сегодня, 16:48

У грызунов, которые провели месяц в космосе, обнаружили проблемы с суставами.

В апреле 2013 года на орбиту отправился российский корабль Бион-М №1, в «экипаж» которого вошли 45 мышей. Таким образом, ученые планировали выяснить влияние невесомости на организм млекопитающих. Месячная экспедиция позволила собрать материал, который проанализировали мировые специалисты.

Так, исследователи из больницы Генри Форда изучили образцы хряща, взятые у шести мышей, побывавших в космосе. Параллельно, ученые взяли пробы тканей мышей «наземного контроля», которые прошли такую же подготовку, но остались на Земле.

Выяснилось, что полет в космос привел к деградации суставной ткани мышей. Подобные изменения в человеческом организме приводят в остеоартриту. Так, свои свойства потерял суставный хрящ, который смягчает места соприкосновения костей. В то же время, грудинный хрящ грызунов развивался в пределах нормы.

Авторы исследования отмечают, что подобные процессы вызваны отсутствием нагрузок на опорно-двигательный аппарат. Отсутствие гравитации исключает давление на ноги, состояние которых со временем ухудшается.

Можно предположить, что колонизация космоса в ближайшее будущее откладывается. Несмотря на технический прогресс, космические путешествия могут вызывать артрит. При этом риски развития болезни исключить нельзя.