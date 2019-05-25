Ученые сделают помидоры вкусными

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Потеря вкусов современных томатов — это следствие генной модификации.

Современные потребители часто жалуются на то, что вкус овощей изменился. В частности, вкус помидоров изменился, по мнению покупателей. Недавнее исследование подтвердило это предположение.

Ученые проанализировали структуру домашних и фермерских помидоров, обнаружив различия в генном строении. Так, у фабричных ягод отсутствует до 5000 генов, в том числе — генная цепочка TomLoxC, придающая продукту его вкус.

По мнению специалистов, к этому привела генная модификация. Иначе говоря, отсутствие вкуса — это плата за устойчивость помидоров к болезням, быстрое вызревание и долгое хранение. Ученые считают, что обратные генные модификации сделают помидоры вкусными. Так, специалисты работают над новым сортом ягоды, который сохранит свойства фабричных сортов, и обретет вкус.