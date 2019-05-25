В Канаде нашли гриб возрастом миллиард лет

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До сих пор считалось, что грибы возникли между 740 и 1060 миллионов лет назад. Находка отодвигает появление схожих организмов минимум на 600 лет.

Специалисты уверены, что найденная окаменелость несет в себе данные, способные изменить понимание процессов эволюции на суше. До сих пор древнейшими окаменелыми грибами были признаны образцы из Шотландии, возраст которых составлял 400 миллионов лет.

Образец был найден в регионе арктической Канады и исследован учеными Льежского университета в Бельгии. С помощью сканирующего микроскопа и спектрометра специалисты провели анализ, показатели которого позволили допустить возможность того, что возраст образца составляет от 900 миллионов до миллиарда лет.

Спектроскопия показала, что стенки нитей и пузырьков окаменелости включают хитин, входящий в клеточные стенки современных грибов, а также внешний скелет членистоногих. Именно наличие хитина и хитинообразных волокон убедило исследователей, в том, что перед ними гриб.

Ученый Корентин Лорон считает, что находка способна перевернуть представление о возникновении эукариотов на Земле.

Найденному организму дали научное название Ourasphaira giraldae.

Ранее сообщалось, что ученые MIT разработали новый метод датировки бактерий. На его основе исследователи пришли к выводу, что в эпоху палеозойской эры некоторые достаточно крупные группы почвенных бактерий приобрели ген, позволяющий разрушать хитин и использовать его продукты для роста.